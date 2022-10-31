Окупанти спровокували екологічну катастрофу на Запорізькій АЕС. У ставку-охолоджувачі мор риби

Російські окупанти спровокували екологічну катастрофу на Запорізькій атомній електростанції.

Про це повідомила компанія «Енергоатом».

У ставок-охолоджувач не потрапляє тепла вода через зупинку енергоблоків. Це призвело до масового мору риби, яка виконує санітарну функцію.

«Наразі він [ставок] зариблений двома видами риб — тепловодною телапією та азійським сомом, які були завезені близько 25 років тому для забезпечення екологічної чистоти. Риби виконують санітарну функцію, знищуючи зелені водорості й забезпечуючи чистоту охолоджувальних трубок конденсатора турбіни», — пояснили в «Енергоатомі».

Якщо температура води в ставку не підніметься найближчим часом, то на берег викине близько тисячі тонн дохлої риби.