Росіяни вдарили по критичній інфраструктурі у семи областях. Які наслідки ранкового обстрілу

Вранці 31 жовтня російські війська завдали масованого ракетного удару по Україні. Росіяни випустили понад 50 ракет, з яких ЗСУ збили 44. Проте ворог таки поцілив в обʼєкти критичної інфраструктури у семи областях України.

У Києві в результаті ударів по обʼєктах критичної інфраструктури частина міста залишилася без світла і води, повідомив мер Віталій Кличко. Київська військова адміністрація уточнила, що ранкові удари по Київщині вплинули на водо- та енергопостачання столиці, але прильотів у самому місті немає.

Також є влучання російських ракет по обʼєктах енергетичної та критичної інфраструктури у Запорізькій, Дніпропетровській, Київській, Харківській, Кіровоградській, Чернівецькій та Черкаській областях.

Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що росіяни поцілили по обʼєктах енергетичної інфраструктури у Дніпрі та Павлограді. Є серйозні руйнування, на місці працюють відповідні служби.

Голова Чернівецької ОВА Руслан Запарнюк повідомив, що в області вперше від початку вторгнення зафіксували приліт ракети по обʼєкту критичної інфраструктури.

На Кіровоградщині російські ракети влучили в один з енергетичних обʼєктів в районі міста Світловодськ, повідомив керівник ОВА Райкович. За попередньою інформацією, люди не постраждали. На місці удару виникла пожежа.

Голова Київської ОВА Олексій Кулеба повідомив, що через масовані обстріли в області є пошкодження енергетичної інфраструктури. Без світла залишилася частина Київського регіону. Попередньо, є один потерпілий.

Також росіяни вдарили по Харкову та Чугуївському району ракетами комплексу С-300. Їх запустили з Бєлгорода. Пошкоджено обʼєкти критичної інфраструктури, тому в області можливі перебої зі світлом.

Водночас на Вінниччині, Хмельниччині та Львівщині сили ППО збили усі ракети — влучань немає.

Глави Вінницької та Хмельницької ОВА повідомили, що збиті рештки ракет упали на цивільні будівлі, є руйнування.

Області, де є влучання в критичну інфраструктуру, частково залишаються без світла та подекуди без води. Відтак в Україні вводять екстрені відключення електроенергії, повідомив заступник голови ОП Кирило Тимошенко.