Росіяни вдарили по Дніпропетровщині «Градами», дронами-камікадзе та РСЗВ. Загинула жінка

Вночі проти 31 жовтня росіяни атакували Дніпропетровщину з РСЗВ, важкої артилерії та дронів-камікадзе. Одна людина загинула, ще одна отримала поранення.

Про це повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

Під вогонь окупантів потрапила Марганецька громада. Найбільше постраждав сам Марганець. Туди прилетіли 40 снарядів з російських «Градів». Загинула 31-річна жінка, ще одна жінка отримала поранення, її госпіталізували.

Обстріл пошкодив майже 30 багатоповерхових та приватних будинків у місті. Також постраждав місцевий ліцей, адміністративна будівля, автівки та лінії електропередач.

У Камʼянському районі окупанти вдарили дронами-камікадзе по обʼєкту енергетичної інфраструктури. Є серйозні руйнування.

Валентин Резніченко показав наслідки нічної атаки: