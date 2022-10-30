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За минулу добу ЗСУ ліквідували рекордну кількість окупантів — 950

Автор:
Софія Телішевська
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Упродовж 29 жовтня російська армія втратила вбитими ще 950 солдатів — це рекордна кількість від початку повномасштабної війни. Найбільших втрат окупанти зазнали на Донецькому та Лиманському напрямках.

Загалом за 249 днів вторгнення росіяни недорахувалися 71 200 окупантів. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Втрати у техніці окупантів:

  • 2 672 танки (+13 за минулу добу);
  • 5 453 бойові броньовані машини (+52);
  • 1 724 артилерійські системи (+16);
  • 383 РСЗВ (+3);
  • 197 засобів ППО (+2);
  • 274 літаки (+1);
  • 252 гелікоптери (+1);
  • 1 412 БпЛА оперативно-тактичного рівня (+6);
  • 352 крилаті ракети (+1);
  • 16 кораблів/катерів;
  • 4 120 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (+13);
  • 154 одиниці спеціальної техніки (+2).