У Сеулі кількість загиблих під час святкування Геловіну збільшилась до 151. Президент оголосив траур

У Сеулі, столиці Південної Кореї, кількість загиблих під час святкування Геловіну збільшилась до 151. Ще 82 людини постраждали, 19 з них — у важкому стані. Крім того, влада Сеулу отримала 355 повідомлень про зниклих безвісти.

Про це пише The Korea Times.

Тиснява сталася у популярному сеульському районі Ітхевон. Натовп ринув у вузьку вулицю, через що почалася велика тиснява — люди почали втрачати свідомість і падати. Це було перше за три роки святкування Геловіну після коронавірусних обмежень.

Загалом у тисняві загинули 97 жінок і 54 чоловіки, більшість з них молоді люди близько 20 років. За даними рятувальників, з-поміж загиблих є вихідці з Ірану, Узбекистану, Китаю та Норвегії.

Президент Південної Кореї Юн Сук Йоль оголосив пʼятиденний національний траур.