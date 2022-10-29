У Сеулі святкування Геловіну закінчилося тиснявою. Близько 100 людей постраждали

У столиці Південної Кореї святкування Геловіну закінчилося тиснявою, у якій постраждали щонайменше 100 людей.

Про це повідомляють Sky News, NDTV і The Korea Times.

Тиснява сталася в районі Ітхевон — натовп людей ринув у вузьку вулицю, через що 81 людина втратила свідомість. Понад пів соні людей знадобилася серцева реанімація. На місце викликали 400 реанімаційних груп.

Представник Національної пожежної агенції заявив, що близько 100 людей постраждали, але їхня кількість очікувано більша. Наразі підтверджено смерть двох людей.