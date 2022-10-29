МВС: На звільнених територіях трьох областей уже знайшли понад тисячу тіл загиблих

На деокупованих територіях Донеччини, Харківщини та Херсонщини виявили вже понад тисячу тіл загиблих.

Про це в ефірі телемарафону розповів міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

«Якщо ми говоримо про Донецьку область, то наразі на деокупованих територіях ми виявили 268 тіл, з них ідентифіковано 175. На Харківщині виявлено 765 тіл, з них попередньо ідентифіковано 453. На Херсонщині знайдено 44 тіла, з яких 3 ідентифіковано», — розповів міністр.

Всі тіла проходять через ДНК-експертизу. Монастирський додав, що на експертизу черга вже на два місяці наперед.