NASA перенесло місію на «найдорожчий астероїд» на наступний рік

Національне управління з аеронавтики та дослідження космічного простору (NASA) планує запустити місію Psyche («Психея») для польоту на однойменний астероїд 10 жовтня 2023 року.

Про це повідомляє сайт NASA.

Запуск до астероїда, розташованого в головному поясі астероїдів між орбітами Марсу та Юпітеру, планувався на 2022 рік. Однак через проблеми з розробкою місії її запуск перенесли на наступний рік.

Зазначається, що команда місії завершує тестувати польотне програмне забезпечення космічного корабля, готуючись до нової дати запуску. Очікується, що якщо місію запустять у жовтні 2023 року, космічний корабель Psyche прибуде до астероїда в серпні 2029 року.

Астероїд 16 Psychе називають «найдорожчим», оскільки вартість дорогоцінних металів на ньому оцінюють у $700 квінтильйонів. Зараз астероїд перебуває на відстані 370 мільйонів кілометрів від Землі, а його розміри сягають 214 × 181 × 145 км.

Крім багатств, які приховує астероїд, він цікавий тим, що може виявитися ядром колишньої планети. Якщо теорія підтвердиться, дослідники вперше зможуть вивчити ядро планети, що дозволить зрозуміти, скільки дорогоцінних металів є в ядрі Землі.