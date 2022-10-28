Під льодом Антарктиди знайшли річку, яка довша за Темзу

Дослідники з Великої Британії, Канади та Малайзії знайшли під льодом Антарктиди річку завдовжки 460 кілометрів. Це більше, ніж довжина британської Темзи (346 км).

Про це пише Independent.

Науковці провели радіолокаційні дослідження з повітря, щоб зазирнути під лід. Тепер вони вважають, що ця ріка прискорює танення льодовиків.

«У регіоні, де базується це дослідження, достатньо льоду, щоб підняти рівень моря в усьому світі на 4,3 м. Те, наскільки цей лід тане та як швидко, залежить від того, наскільки слизькою є його основа. Нещодавно відкрита річкова система може сильно вплинути на цей процес», — каже співавтор дослідження, професор Мартін Сігерт з Імперського коледжу Лондону.

Доктор Крістін Доу з Університету Ватерлоо у Канаді вважає, що це відкриття допоможе науковцям зрозуміти зміни, які відбуваються в Антарктиді.

«Тільки знаючи, чому втрачається лід, ми можемо робити моделі та прогнозувати, як лід реагуватиме в майбутньому на подальше глобальне потепління, і наскільки це може підвищити глобальний рівень моря», — зазначила вона.