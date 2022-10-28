«Два-три тижні». Кличко прогнозує стабілізацію ситуації з електропостачанням в Києві

На стабілізацію ситуації з електропостачанням у столиці необхідно орієнтовно від двох до трьох тижнів.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко.

«Ми зв’язалися з фахівцями Укренерго, які кажуть, що якщо не буде жодних форс-мажорних обставин, тоді вони сподіваються протягом 2-3 тижнів усунути проблематичні моменти, пов’язані з атаками ракет та дронів, під час яких було пошкоджено системи енергозабезпечення. Непросте завдання, але вони кажуть, що приблизно 2-3 тижні», — підкреслив мер Києва.

Кличко зазначив, що місто працює в екстреному режимі. «У зв’язку з великою нестачею та дефіцитом відключення коливаються приблизно від години. Ми знаємо, що у нас пікове навантаження. Від 20 до 50% — це дефіцит електроенергії. Цей баланс залежить від споживання, пікових навантажень та іншого», — розповів Кличко.