Мексика повністю легалізувала одностатеві шлюби

У Мексиці законодавці штату Тамауліпас проголосували за легалізацію одностатевих шлюбів. Тепер такі союзи дозволені на всій території країни.

Про це пише Independent.

Зміни до Цивільного кодексу штату прийняли 23 голосами «за». 12 людей були проти, а двоє утрималися.

Голова Верховного суду Артуро Залдівар привітав результати голосування.

«Вся країна сяє величезною веселкою. Жити з гідністю та загальнолюдськими правами. Кохання є кохання», — написав він у Twitter.