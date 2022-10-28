США планують зняти з озброєння свою найпотужнішу ядерну бомбу

Сполучені Штати Америки планують зняти з озброєння свою найпотужнішу ядерну бомбу B83-1.

По це йдеться в національній оборонній стратегії США.

Крім того, згідно зі стратегією, ухвалено рішення відмовитися від програми створення крилатих ракет з ядерним озброєнням морського базування.

Також Штати планують ухвалити стратегію нових стандартів ядерної енергетики, усунути поняття «захист від невизначеного майбутнього» як офіційну роль ядерної зброї, посилити контроль за ядерною зброєю у світі.

Окрім того, у стратегії йдеться про плани затвердити повномасштабне оновлення ядерної тріади.

B83 — американська вільнопадаюча термоядерна авіабомба із зарядом змінної потужності. Розроблена у 1970-х роках у Ліверморській лабораторії та взята на озброєння у 1983 році, бомба залишається одним із основних типів ядерних озброєнь ВПС США.

Споряджена авіабомба B83 має 3,67 м у довжину та 457 мм у діаметрі. Термоядерний заряд зі змінною потужністю до 1,2 мегатонни розташований у бойовій частині завдовшки від 90 до 120 см. Загальна вага бомби — приблизно 1 100 кг.