ООН відкинула звинувачення росії про діяльність американських біолабораторій в Україні

Представник Організації Обʼєднаних Націй (ООН) з питань роззброєння та посол США в ООН відкинули звернення кремля до Ради безпеки із закликом розслідувати «військову біологічну діяльність» США в Україні.

«Це звинувачення є чистою вигадкою без будь-яких доказів», — заявила посол США Лінда Томас-Грінфілд у Раді безпеки. Вона також сказала, що ні Україна, ні США не мають програм з виготовлення біологічної зброї.

Заступник верховного представника ООН з питань роззброєння Адедеджі Ебо теж заявив, що ООН не знає про будь-яку програму біологічної зброї в Україні.

Крім того, Організація Обʼєднаних Націй не має ані мандата, ані технічних можливостей, щоб розслідувати цю заяву.