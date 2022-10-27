В Одеській області інформатора «днр» засудили до 15 років вʼязниці

Мешканця Одеської області засудили до 15 років увʼязнення за державну зраду.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Прокурори в суді довели, що з лютого 2022 року чоловік співпрацював із росіянами та бойовиками «днр». Він поширював російську пропаганду ув соцмережах і підтримував війну рф проти України.

Зрадник налагодив контакт із «правоохоронцями» окупантів і керівництвом «днр». Він збирав для ворога інформацію про підрозділи ЗСУ на Одещині.

Російського агента затримали в Запорізькій області — він намагався виїхати на тимчасову окуповану територію, щоб скласти присягу на вірність «днр».

Нині чоловіка визнали винним за фактом державної зради та участі в терористичній організації (ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3 КК України). Зрадник проведе 15 років за ґратами, а його майно конфіскують.