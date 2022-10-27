На звільненій території Донеччини знайшли 268 тіл загиблих цивільних

На деокупованій території Донецької області правоохоронці знайшли 268 тіл загиблих, з них 146 уже ексгумували.

Про це на брифінгу повідомила пресофіцерка поліції Донеччини Олександра Гаврилко.

«Загалом тіл 268 — це тіла загиблих громадян, які знаходили на деокупованих територіях. А з них 146 — це саме ексгумованих», — сказала Гаврилко.

Вона закликала людей, у яких родичі проживали на деокупованих територіях і хтось із них загинув, співпрацювати з поліцією і, якщо потрібно, надавати біологічні матеріали для ідентифікації загиблих.

«Це [співпраця населення з поліцією] для нас дуже важлива. І навіть, якщо люди просто звертаються до нас щодо захоронень, ми відбираємо відразу біологічні матеріали для ДНК. Це на перспективу ми працюємо, бо люди, якщо зразу не звернуться, можуть звернутися пізніше. Щоб ми мали змогу провести експертизу і встановити особи загиблих», — пояснила пресофіцерка.