Правоохоронці зафіксували майже 40 тисяч воєнних злочинів росіян на території України

Українські правоохоронці вже зафіксували майже 40 тисяч воєнних злочинів, скоєних російськими військовими на території України.

Про це повідомила заступниця міністра внутрішніх справ України Катерина Павліченко.

«Ворог порушує всі звичаї ведення війни та всі міжнародні документи й вчиняє десятки тисяч воєнних злочинів. На сьогодні підрозділи Національної поліції, правоохоронні органи зафіксували вже близько 40 тисяч воєнних злочинів, вчинених російськими окупантами», — сказала вона.

До цієї кількості входять також злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності.

«Наразі розпочато 43 кримінальні провадження за фактом вчинення сексуальних злочинів. Тут хочу наголосити, що 43 кримінальні провадження, але в одному з таких проваджень може бути і є кілька фактів, кілька епізодів, кілька постраждалих або навіть кілька злочинців. Насправді виявити факти сексуальних злочинів дуже складно, постраждалі не завжди готові про це говорити та розповідати про пережите», — додала заступниця міністра.