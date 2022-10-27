У Шахтарську на Донеччині горить нафтобаза окупантів

У тимчасово окупованому Шахтарську Донецької області горять цистерни з паливом.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Цю інформацію підтверджують також російські пропагандистські ЗМІ. Вони пишуть, що через удар ЗСУ палають цистерни з паливом та ємності на нафтобазі.

Ось відео пожежі в Шахтарську від місцевих мешканців, які опублікував Петро Андрющенко.