У Шахтарську на Донеччині горить нафтобаза окупантів

У тимчасово окупованому Шахтарську Донецької області горять цистерни з паливом.
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
Цю інформацію підтверджують також російські пропагандистські ЗМІ. Вони пишуть, що через удар ЗСУ палають цистерни з паливом та ємності на нафтобазі.
Ось відео пожежі в Шахтарську від місцевих мешканців, які опублікував Петро Андрющенко.
- 26 жовтня місцеві пабліки вже повідомляли про масштабну пожежу в окупованому Шахтарську. Тоді йшлося, що спалахнули 12 цистерн із паливом.