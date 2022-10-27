У Києві та області вводять більш тривалі відключення світла. Попередні графіки відключень більше не актуальні

Через нічну атаку дронів-камікадзе українська енергосистема зазнала нових пошкоджень — компанія «Укренерго» повідомила, що вводить більш тривалі екстрені відключення світла в Києві та Київській області.

Графіки стабілізаційних відключень, які оприлюднили напередодні, більше не актуальні. «Укренерго» попереджає, що найближчими днями варто очікувати більш жорсткі та тривалі відключення світла.

Мешканців укотре просять споживати електроенергію помірно — вмикати енергоємні прилади по черзі, максимально знизити споживання електроенергії зранку з 06:00 до 11:00 та ввечері з 17:00 до 23:00. Бізнес просять обмежити зовнішнє освітлення фасадів офісів, ресторанів, торгових центрів.