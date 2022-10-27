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ЗСУ ліквідували ще 320 російських окупантів

Автор:
Софія Телішевська
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У Генеральному штабі ЗСУ оприлюднили орієнтовні втрати росіян у війні з Україною. За 246 днів повномасштабної війни на території України російська армія втратила вбитими 69 220 осіб, зокрема 320 за останню добу.

Загальні бойові втрати російських військ становлять:

  • 2 631 танк (+3 за минулу добу);
  • 5 364 бойові броньовані машини (+13);
  • 1 690 артилерійських систем (+4);
  • 379 РСЗВ;
  • 192 засоби ППО;
  • 271 літак;
  • 249 гелікоптерів (+1);
  • 1 398 БпЛА оперативно-тактичного рівня (+19);
  • 351 крилата ракета (+1);
  • 16 кораблів/катерів;
  • 4 078 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (+2);
  • 150 одиниць спеціальної техніки (+1).