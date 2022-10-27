ЗСУ ліквідували ще 320 російських окупантів

У Генеральному штабі ЗСУ оприлюднили орієнтовні втрати росіян у війні з Україною. За 246 днів повномасштабної війни на території України російська армія втратила вбитими 69 220 осіб, зокрема 320 за останню добу.
Загальні бойові втрати російських військ становлять:
- 2 631 танк (+3 за минулу добу);
- 5 364 бойові броньовані машини (+13);
- 1 690 артилерійських систем (+4);
- 379 РСЗВ;
- 192 засоби ППО;
- 271 літак;
- 249 гелікоптерів (+1);
- 1 398 БпЛА оперативно-тактичного рівня (+19);
- 351 крилата ракета (+1);
- 16 кораблів/катерів;
- 4 078 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (+2);
- 150 одиниць спеціальної техніки (+1).