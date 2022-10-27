Бригада, яка захистила Бахмут, і чого Україні чекати від Ріші Сунака. Провідні видання світу про війну в Україні 26 жовтня

Forbes пише про 93 окрему механізовану бригаду ЗСУ, яка захистила Бахмут від наступу найманців угруповання «ПВК Вагнера». Видання пише, що коли наприкінці серпня Україна почала контрнаступ, росія зробила ставку на бахмутський напрямок. Штурм Бахмуту мав створити картинку «успіху» для російської аудиторії, тому окупанти й задіяли «вагнерівців» ― єдину російську силу, потенційно здатну перемогти українців. У результаті росія мала скромні здобутки довкола міста, але наразі «вагнерівці» відступають після поразки в битві за цементний завод. Вирішальною силою в захисті міста Forbes називає 93 ОМБр, бійці якої брали участь у найбільш інтенсивних боях протягом восьми років війни. Бої довкола Бахмуту лишаються важкими, однак «вагнерівці» відступають, а 93 ОМБр просувається далі на схід. Видання пише, що подальші успіхи бригади залежатимуть передовсім від погоди.

Про політику Ріші Сунака щодо України пише Politico. Новому британському прем’єру доведеться приймати складні рішення, зокрема щодо витрат. При цьому Сунак запевнив, що Британія продовжить підтримувати Україну. Також він вирішив залишити на посадах міністра оборони Бена Воллеса та міністра закордонних справ Джеймса Кеверлі, які підтримують Україну. Премʼєр-міністр уже поговорив із Володимиром Зеленським ― за словами українського президента, розмова пройшла «чудово». Попри ці позитивні сигнали про повну підтримку України, є приводи сумніватися в тому, що Ріші Сунак буде так само відданий Україні, як двоє його попередників. Близьке до українського уряду джерело каже, що під час розмови премʼєр-міністр майже нічого не говорив про захист Європи та попередив про скорочення британського бюджету на національну оборону. Аналітик Atlantic Council Бен Джуда вважає, що Сунак загалом не дуже цікавиться зовнішньою політикою та через свій попередній досвід у фінансах більше сфокусований на економіці й стабілізації країни у важкі часи. Українці ж встигли полюбити Бориса Джонсона, йдеться в статті, та розчаровані тим, що він не повернувся на посаду.

The Washington Post пише про настрої в Конгресі США, які свідчать про можливі зміни в політиці щодо України. Лідер меншості в Палаті представників, республіканець Кевін Маккарті заявив, що наступного року Конгрес може обмежити військову допомогу Києву. Водночас у понеділок було опубліковано листа, підписаного 30 ліберальними демократами, який закликає президента Байдена до переговорів із росією. Після публікації листа в ЗМІ конгресмени почали відкликати свої підписи. Конгресмен Марк Покан каже, що лист було написано в липні, після чого відбулися суттєві зміни контексту. Інші конгресмени говорять, що зараз не підписали б такого листа, а також що вони не знали про плани його оприлюднити. Та навіть попри ці застереження, риторика листа суперечлива, йдеться в статті, адже простір для дипломатії може бути, лише коли до неї готові всі сторони. Переговори з путіним, якщо почати їх надто рано, можуть легітимізувати його злочини, запевняє сенатор Кріс Мерфі.

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