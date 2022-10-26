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Ford продає свій бізнес у росії та йде з країни

Автор:
Олексій Ярмоленко
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Компанія Ford Motor Company вирішила покинути російський ринок. Свій бізнес у росії там продають.

Про це пише Reuters.

Наразі компанія Ford має частку у спільному підприємстві Sollers Ford.

«Акції Ford будуть передані спільному підприємству за номінальною вартістю», — заявили у компанії.

Також там додали, що зберігають за собою право викупити їх протягом 5 років «у разі зміни глобальної ситуації». Ще в березні компанія оголосила про повне зупинення своєї діяльності в росії. У росії у Ford було два заводи, а саме у Всеволожську та Єлабузі.

  • Німецький Mercedes-Benz йде з російського ринку. Автоконцерн продає майно, частки в місцевих дочірніх компаніях і свій завод у Підмосковʼї російському дилеру «Автодом».
  • Санкції забороняють постачати в росію автомобілі з ЄС вартістю дорожче €50 тисяч. Американські санкції взагалі забороняють постачати авто в рф. Крім того, санкції унеможливлюють поставки комплектуючих до росії.