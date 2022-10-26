Ford продає свій бізнес у росії та йде з країни

Компанія Ford Motor Company вирішила покинути російський ринок. Свій бізнес у росії там продають.
Про це пише Reuters.
Наразі компанія Ford має частку у спільному підприємстві Sollers Ford.
«Акції Ford будуть передані спільному підприємству за номінальною вартістю», — заявили у компанії.
Також там додали, що зберігають за собою право викупити їх протягом 5 років «у разі зміни глобальної ситуації». Ще в березні компанія оголосила про повне зупинення своєї діяльності в росії. У росії у Ford було два заводи, а саме у Всеволожську та Єлабузі.
- Німецький Mercedes-Benz йде з російського ринку. Автоконцерн продає майно, частки в місцевих дочірніх компаніях і свій завод у Підмосковʼї російському дилеру «Автодом».
- Санкції забороняють постачати в росію автомобілі з ЄС вартістю дорожче €50 тисяч. Американські санкції взагалі забороняють постачати авто в рф. Крім того, санкції унеможливлюють поставки комплектуючих до росії.