Mercedes-Benz виходить з росії і продає свій завод

Німецький Mercedes-Benz йде з російського ринку. Автоконцерн продає майно, частки в місцевих дочірніх компаніях і свій завод у Підмосковʼї російському дилеру «Автодом».
Про це пишуть «Коммерсантъ» і низка російських ЗМІ з посиланням на джерела та заяву компанії.
Концерн оцінював свої активи в росії у €2 млрд, проте аналітики посилаються на практику продажу заводів за рубль у нинішніх умовах. Новий власник, ймовірно, розвиватиме випуск китайських автомобілів.
Mercedes-Benz став третім автовиробником у легковому сегменті, який виходить з росії через санкції. До цього з російського ринку пішли Renault та Nissan.
- Санкції забороняють постачати в росію автомобілі з ЄС дорожче €50 тисяч. Американські санкції взагалі забороняють постачати авто в рф. Крім того, санкції унеможливлюють поставки комплектуючих до росії.
- Торік концерн Mercedes збільшив продажі в росії на 11%, до 43 тисяч авто. За підсумками девʼяти місяців поточного року вони скоротилися на 73% — до 9,1 тис. авто.