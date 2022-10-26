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Mercedes-Benz виходить з росії і продає свій завод

Автор:
Костя Андрейковець
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Німецький Mercedes-Benz йде з російського ринку. Автоконцерн продає майно, частки в місцевих дочірніх компаніях і свій завод у Підмосковʼї російському дилеру «Автодом».

Про це пишуть «Коммерсантъ» і низка російських ЗМІ з посиланням на джерела та заяву компанії.

Концерн оцінював свої активи в росії у €2 млрд, проте аналітики посилаються на практику продажу заводів за рубль у нинішніх умовах. Новий власник, ймовірно, розвиватиме випуск китайських автомобілів.

Mercedes-Benz став третім автовиробником у легковому сегменті, який виходить з росії через санкції. До цього з російського ринку пішли Renault та Nissan.

  • Санкції забороняють постачати в росію автомобілі з ЄС дорожче €50 тисяч. Американські санкції взагалі забороняють постачати авто в рф. Крім того, санкції унеможливлюють поставки комплектуючих до росії.
  • Торік концерн Mercedes збільшив продажі в росії на 11%, до 43 тисяч авто. За підсумками девʼяти місяців поточного року вони скоротилися на 73% — до 9,1 тис. авто.