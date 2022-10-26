Mercedes-Benz виходить з росії і продає свій завод

Німецький Mercedes-Benz йде з російського ринку. Автоконцерн продає майно, частки в місцевих дочірніх компаніях і свій завод у Підмосковʼї російському дилеру «Автодом».

Про це пишуть «Коммерсантъ» і низка російських ЗМІ з посиланням на джерела та заяву компанії.

Концерн оцінював свої активи в росії у €2 млрд, проте аналітики посилаються на практику продажу заводів за рубль у нинішніх умовах. Новий власник, ймовірно, розвиватиме випуск китайських автомобілів.

Mercedes-Benz став третім автовиробником у легковому сегменті, який виходить з росії через санкції. До цього з російського ринку пішли Renault та Nissan.