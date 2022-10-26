Індонезія запускає нову візову програму: туристи зі $130 тисячами на рахунку зможуть жити на Балі 10 років

Індонезія запускає візову програму «Другий дім», яка дозволить іноземцям із двома мільярдами рупій (або $130 тисяч) на банківському рахунку жити в країні 5 і 10 років.

Про це повідомила Міграційна служба Індонезії.

Візова політика набирає чинності 25 грудня 2022 року.

Іноземці можуть подати заяву на отримання візи через цей сайт. Для її отримання необхідно подати такі документи: