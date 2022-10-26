Розробник «єППО» заявив про першу збиту за допомогою додатку ракету

За допомогою мобільного додатку «єППО» вдалося збити першу крилату ракету, випущену росіянами.

Про це повідомив Геннадій Сульдін — один із розробників додатку з конструкторської групи «Технарі».

Ракету «Калібр» збили з ПЗРК «Ігла» 22 жовтня на півдні України. Вона летіла низько, тому системи ППО не могли її побачити, проте її помітили кілька пильних громадян. Вони сповістили про ракету в додатку, і за кілька секунд, як пише Сульдін, зенітники отримали цілевказання.

За словами Сульдіна, система спрацювала саме так, як планували розробники. «єППО» замислювався саме як засіб відстеження низьколітаючих крилатих ракет, перш за все «Калібрів». Загроза типу Shahed зʼявилася набагато пізніше», — заявив він.