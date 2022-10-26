У Києві суддя «через релігійні переконання» відмовилась подавати е-декларацію. Їй оголосили підозру

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомили судді Київського окружного адміністративного суду про підозру в умисному неподанні електронної декларації за 2020 рік.

Олександра Брагіна подала до НАЗК паперову декларацію, бо релігія не дозволяє їй оформити електронний підпис і, відповідно, подати цифрову декларацію.

НАЗК відмовилося приймати таку декларацію, адже Закон України «Про запобігання корупції» передбачає єдиний для всіх формат подання декларації — в електронній формі через Реєстр декларацій.

Раніше суддя подавала позов до НАЗК в Окружний адміністративний суд міста Києва (ОАСК) та вимагала прийняти декларації в паперовому вигляді. Тоді ОАСК вирішив безпідставно задовольнити цей позов.

НАЗК оскаржило таке рішення в апеляційному суді. Шостий апеляційний адміністративний суд підтримав позицію НАЗК про те, що наявність релігійних переконань не може бути підставою для неподання декларації в електронному вигляді.