Кількість поранених унаслідок удару по Дніпру зросла до чотирьох. Ще двоє людей загинули

Кількість поранених унаслідок російської атаки по Дніпру 25 жовтня зросла до чотирьох, троє з них у важкому стані.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
«Російська ракета, що прилетіла у Дніпро, убила двох людей. За уточненою інформацією, четверо людей поранені — двоє жінок і двоє чоловіків. Усі в лікарні», — зазначив він.
- 25 жовтня окупанти запустили ракети по Дніпру. Уламки снаряда впали на місцеву АЗС, сталася пожежа. Унаслідок атаки загинули вагітна жінка та оператор автомийки. Крім того, удар знищив комплекс будівель АЗС: автозаправні колонки, автомийку, шиномонтаж і два автомобілі. Ще один автомобіль пошкоджено. Також частково зруйновано магазин та операторську.