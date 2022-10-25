Війська росії атакували Дніпро ракетами. Загинули щонайменше двоє людей

Увечері 25 жовтня російські війська атакували ракетами місто Дніпро. Загинули щонайменше двоє цивільних.

Про це повідомив мер Борис Філатов.

Згодом заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко уточнив, що уламки снаряда впали на місцеву автозаправну станцію БРСМ. Там почалася пожежа.

«Російські терористи запускали свої ракети по місту, але уламки снаряда впали на місцеву АЗС. Триває ліквідація вогню», — зазначив він.

Станом на 22:04 через ракетну атаку 25 жовтня загинули щонайменше двоє цивільних, повідомив мер Борис Філатов.

Одна людина загинула в автомобілі, одна — на автомийці поруч із АЗС.

Тимошенко показав відео пожежі на заправці в Дніпрі: