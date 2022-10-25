Bloomberg: Європа має більше газу, ніж може використати. Але так може бути не завжди

Енергетична криза в Європі приймає несподіваний поворот — зараз ЄС має більше газу, ніж може використати.

Про це пише Bloomberg.

На тлі значного скорочення постачання газу росією країни Європи активно готуються до зими, заповнюючи газові сховища з доступних джерел.

Через надзвичайно теплу погоду та успішні торги європейські газові сховища майже заповнилися ще до початку опалювального сезону. Ціни на газ різко впали — зараз вони становлять менше третини відносно пікової літньої вартості.

Ризики все ще попереду, зазначають аналітики Bloomberg. Різке похолодання швидко змусить Європу активно використовувати свої запаси газу. Уряди країн-членів ЄС також стурбовані загрозою подальших диверсій на енергетичних обʼєктах — це може підняти ціни. Але станом на кінець жовтня ситуація з газом перебуває у кращому стані, ніж сподівалися політики.

«Очікується, що надлишок газу у Європі триватиме принаймні до грудня. Малоймовірно, що Європа побачить тривале похолодання в листопаді», — сказав провідний аналітик і старший метеоролог італійської енергетичної компанії Illumia Джакомо Масато.

Така оцінка збігається з прогнозами Bloomberg. Згідно з ними, погода залишатиметься м’якішою, ніж зазвичай, навіть у листопаді.

За даними Gas Infrastructure Europe, європейські сховища заповнені на 93,6%, а німецькі – на 97,5%. Для Німеччині цього вистачить лише на два місяці холодної погоди, тому Європі доведеться продовжувати імпортувати газ.

Тож газові вантажі все ще прибувають. Північно-Західна Європа планує прийняти 82 танкери цього місяця — це на 19% більше, ніж у вересні.