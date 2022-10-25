Безробітних вже залучають до «Армії відновлення» країни. За це платять 6 700 гривень

У Сумській та Чернігівській області вже працює механізм із залучення безробітних до «Армії відновлення» країни. Люди беруть участь у суспільно корисних роботах і отримують за це платню у розмірі 6 700 гривень.

Про це 25 жовтня повідомила міністр економіки Юлія Свириденко.

Так, в Сумській області такі роботи вже запровадили у 18 громадах з 26, на них працевлаштовані майже 400 безробітних. У Чернігівській області — 78 людей.

«Через війну в країні очікується досить високий рівень безробіття — близько 30% за підсумками року, і це є серйозним викликом для держави. Тому уряд розробив і запропонував механізм, за яким тимчасово безробітних можна залучати до виконання суспільно корисних робіт, в яких є потреба в регіонах. Люди, які з різних причин залишились без роботи, зможуть долучитись до «Армії відновлення» країни, а держава оплатить їхню роботу на рівні мінімальної зарплати, яка з жовтня складає 6 700 гривень, — зазначила Юлія Свириденко.

Зокрема, це може бути:

облаштування та укріплення блок-постів, вирубка дерев для окопів;

заготівля дров для військових та населення;

розбір завалів та відновлення житлових будинків, інших приміщень, які пошкоджені через війну;

укріплення дамб;

розчищення автомобільних доріг від завалів;

розвантаження гуманітарної допомоги;

облаштування підвалів у багатоповерхових будинках, школах під укриття;

ремонти роботи у приміщеннях соціальної сфери;

надання допомоги переселенцям, людям з інвалідністю, людям літнього віку.

До робіт можуть залучатись всі працездатні, зокрема, зареєстровані безробітні та внутрішні переселенці які не мають обмежень за станом здоров’я. При цьому безробітні отримуватимуть оплату за роботу в розмірі не нижче мінімальної зарплати (6 700 грн), що в більшості випадків є вищим, ніж допомога з безробіття. З учасниками таких робіт також будуть укладати строкові трудові договори.