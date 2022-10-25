У Німеччині водія з літерою Z на автівці оштрафували на €4 тисячі

Окружний суд Гамбурга оштрафував 62-річного чоловіка на €4 000 через те, що він розмістив символ «Z» на задньому склі свого автомобіля.

Про це пише Spiegel.

Суд визнав водія винним у потуранні кримінальним злочинам. Чоловік не заперечував, що прикріпив до свого автомобіля білий аркуш паперу формату А4 із синьою літерою Z.

«На думку суду, це означає схвалення війни в Україні, яка є загарбницькою війною у розумінні Міжнародного кримінального кодексу, на додаток до демонстрації солідарності з росією», — зазначив речник окружного суду Гамбурга.