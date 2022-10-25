У Норвегії затримали імовірного російського шпигуна

У Норвегії затримали підозрюваного у шпигунстві на користь росії.

Про це повідомляє норвезька телекомпанія NRK.

Співробітника Арктичного університету Норвегії заарештували 24 жовтня у Тромсе. Він має громадянство Бразилії. Слідчі вважають, що чоловік перебував у Норвегії під вигаданим імʼям та працював на одну з російських спецслужб.

«Ми попросили вислати бразильського дослідника з Університету Тромсе з Норвегії, оскільки вважаємо, що він становить загрозу фундаментальним національним інтересам», — сказав заступник голови служби безпеки поліції Норвегії Гедвіг Мое.

За його словами, правоохоронці стурбовані, що ця людина могла отримати інформацію про політику Норвегії на півночі, а також тим, що росія може використати ці дані «неналежним чином».