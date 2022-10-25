СБУ оголосила підозру міністру транспорту росії

Служба безпеки України повідомила про підозру міністру транспорту рф віталію савєльєву, який брав участь у підготовці та проведенні збройної агресії проти України.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Високопосадовець сприяв переміщенню особового складу, озброєння та військової техніки окупантів до кордонів України та у захоплені райони. Переправлення ворожих колон здійснювали залізничним транспортом через територію тимчасово окупованого Криму.

Співробітники СБУ задокументували, що у період з 26 березня 2021 року до 4 вересня цього року савєльєв забезпечив перекидання до захопленого півострова майже 300 одиниць ворожої бронетехніки. Серед них — танки, бронетранспортери, бойові машини піхоти і автоцистерни із сотнями тонн пального. Саме цю техніку окупанти залучали на початку повномасштабного вторгнення, зокрема у бойових діях у Херсонській, Запорізькій та Донецькій областях.

Для переміщення військових ешелонів використовувалися понад 250 вагонів. Для цього очільник мінтранспорту рф дав відповідне доручення підпорядкованим підрозділам компанії «российские железные дороги» і так званого «федерального государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымская железная дорога».

За українським законодавством російському чиновнику загрожує покарання до п’ятнадцяти років ув’язнення.