Зеленський пропонує створити платформи для деокупації Придністровʼя, Абхазії, Південної Осетії та Курильських островів

Президент Володимир Зеленський пропонує створити платформи для деокупації інших регіонів по аналогії з Кримською платформою. Це може стосуватися Придністровʼя у Молдові, Абхазії та Південної Осетії у Грузії та Курильських островів, на які претендує Японія.

Про це він заявив під час виступу на першому парламентському саміті Кримської платформи.

«Наша співпраця має зберігатися на максимумі і після відновлення нашої територіальної цілісності. Ми маємо зробити цей формат, формат Кримської платформи стартом для інших гуманітарних і дипломатичних платформ, які сприятимуть деокупації інших територій, які були колись поневолені — від Придністров’я і Абхазії до Північних територій», — сказав Зеленський.

Крім цього, він запросив усіх учасників Кримської платформи на півострів одразу після його звільнення.