«Беларускій Гаюн»: Дрони для атаки України можуть запускати з білоруської частини зони відчуження

Іранські дрони-камікадзе, якими атакують Україну з території білорусі, можуть запускати з Чорнобильської зони.
Про це йдеться в розслідуванні групи активістів «Беларускій Гаюн».
Активісти підкреслюють, що в пошуку локацій допомогли очевидці, які фіксували напрямок польоту дронів на території України.
«Аналіз дозволив сильно звузити коло пошуку. Ми дійшли висновку, що якщо дрони-камікадзе справді запускаються з рб, то є одна територія, де це може відбуватися — Білоруський сектор зони відчуження Чорнобильської АЕС (Поліський радіаційно-екологічний заповідник)», — пояснили активісти.
За їхніми словами, більшість року цей заповідник — фактично закрита територія. Там немає нікого, крім охорони, і є місця, де навіть не ловить мобільний звʼязок, не кажучи вже про інтернет.
Завдяки супутниковим знімкам вдалося виділити кілька зон, де видно мінімальні зміни на території за останні кілька місяців. Серед них:
- село Уласи — це віддалене село в Хойникському районі всього за 4,5 км від кордону з Україною. На супутникових знімках видно, що останніми місяцями там зʼявилися протоптані доріжки, трохи розчищені дороги для проїзду і, можливо, вирубані кущі;
- село Кожушки — теж віддалене село в Хойникському районі. Поруч чітко видно нові дороги, отже, там почала часто їздити техніка.