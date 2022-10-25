«Беларускій Гаюн»: Дрони для атаки України можуть запускати з білоруської частини зони відчуження

Іранські дрони-камікадзе, якими атакують Україну з території білорусі, можуть запускати з Чорнобильської зони.

Про це йдеться в розслідуванні групи активістів «Беларускій Гаюн».

Активісти підкреслюють, що в пошуку локацій допомогли очевидці, які фіксували напрямок польоту дронів на території України.

«Аналіз дозволив сильно звузити коло пошуку. Ми дійшли висновку, що якщо дрони-камікадзе справді запускаються з рб, то є одна територія, де це може відбуватися — Білоруський сектор зони відчуження Чорнобильської АЕС (Поліський радіаційно-екологічний заповідник)», — пояснили активісти.

За їхніми словами, більшість року цей заповідник — фактично закрита територія. Там немає нікого, крім охорони, і є місця, де навіть не ловить мобільний звʼязок, не кажучи вже про інтернет.

Завдяки супутниковим знімкам вдалося виділити кілька зон, де видно мінімальні зміни на території за останні кілька місяців. Серед них: