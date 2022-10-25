Великий виробник «зеленої» енергії, ІТ-центр та член ЄС. Шольц описав своє бачення післявоєнної України

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що відбудова України дасть можливість зробити її більш передовою і сучасною, ніж до війни, поєднуючи це із процесом вступу у Європейський Союз.

Про це він сказав у своїй промові на відкритті Міжнародної експертної конференції щодо відновлення, відбудови й модернізації України у Берліні.

«Йдеться про не менш амбітну мету, ніж «План Маршалла» XXI сторіччя, завдання на покоління, яке почнуть реалізовувати вже зараз», — наголосив канцлер.

Шольц закликав не фокусуватися на відбудові «того, як усе було і є, але думати про те, що якою могла би бути більш передова, самодостатня, «стійка» Україна».

«Це могла би бути Україна, яка є великим виробником «зеленої» енергії, постачальником промислової і сільськогосподарської продукції з високою доданою вартістю, передова країна у сфері цифрових технологій, чиї ІТ-фахівці одні з кращих у світі, член ЄС з відповідною інфраструктурою і законодавчою базою», — заявив канцлер.

Він зазначив, що це і «виклик на покоління», і водночас можливості, якщо ними розумно скористатися.