Reuters: США планують надати Україні системи протиповітряної оборони Hawk

Сполучені Штати розглядають можливість відправити Україні системи протиповітряної оборони Hawk, щоб допомогти їй захиститися від атак російських безпілотників і крилатих ракет.

Про це Reuters повідомили двоє американських чиновників.

Агентство не змогло дізнатися, скільки систем і ракет Hawk Сполучені Штати можуть передати. При цьому зазначається, що США, найімовірніше, спочатку надішлють в Україну ракети для системи Hawk, оскільки незрозуміло, чи достатньо американських пускових установок перебувають в хорошому стані. Системи Hawk лежать на складах десятиліттями.

Представники США повідомили, що новий пакет військової допомоги розглянуть наприкінці тижня, а його обʼєм може становити половину від останньої військової допомоги, яка сягала $700 мільйонів.

MIM-23 HAWK — це американська зенітна ракета середнього радіуса дії, яка перебувала на озброєнні Штатів з 1960 до 1994 року. Ракету кілька разів вдосконалювали, вона має осколкову боєголовку вагою 54 кілограми та напівактивне радарне наведення. Дальність польоту ракети — 20 кілометрів. Головною перевагою Hawk називають кількість — загалом було виготовлено понад 40 тисяч таких ракет.