В окупованому Мелітополі вибухнула автівка біля бізнесцентру. Із нього транслює пропагандистська телекомпанія

В окупованому Мелітополі вибухнула автівка біля бізнесцентру, в якому розташована пропагандистська телекомпанія «ЗаТВ».

Про це повідомляють мер міста Іван Федоров і російські ЗМІ.

Окупанти поки кажуть про пʼятьох поранених, серед яких є працівники «ЗаТВ».

Федоров заявив, що в будівлі, окрім телекомпанії, розташовувалися російська фсб і «голова» окупаційної адміністрації Запорізької області євген балицький.

Також Федоров повідомив, що вночі в селі Світлодолинське Мелітопольського району пролунало близько семи вибухів.

«Окупантам знову неспокійно на Мелітопольщині. Минула ніч була гарячою для них у селі Світлодолинське Мелітопольського району. Місцеві жителі нарахували близько 7 потужних вибухів. Спостерігався дим з боку залізничного мосту. Маємо надію, що у загарбників мінус один шлях для транспортування техніки», — написав він.