«Суспільне» подало заяву до ЄСПЛ через російські атаки на телевежі

Суспільне мовлення подало заяву до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) через обстріли українських телевеж росією.

Про це повідомили у пресслужбі «Суспільного».

У заяві йдеться, що росія завдала ударів по телевежах у Києві, Харкові та Ізюмі, Лисичанську у Луганській області, Коростені (Житомирська область), Білопіллі (Сумська область), Антополі (Рівненська область), Вінниці та Оріхові (Запорізька область). Через обстріли на цих територіях на деякий зупинилося мовлення. Російські окупанти захопили телевежу в Мелітополі, намагалися заглушити сигнал каналів «Суспільного» на супутнику Amos.

Також росіяни хотіли знищити телевізійний архів «Суспільного» вірусною кібератакою.