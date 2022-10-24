Новий посол України в Німеччині Макеєв вручив вірчі грамоти та офіційно розпочав роботу

Новий посол України в Німеччині Олексій Макеєв офіційно розпочав роботу. Він вручив вірчі грамоти президенту Франку-Вальтеру Штайнмаєру.
Про це Макеєв сам написав у своєму Twitter.
«Грамоти представлені» — зазначив він.
Як пише видання Spiegel, рано-вранці Макеєв прибув до резиденції президента Німеччини та передав вірчі грамоти і лист про звільнення колишнього посла Андрія Мельника. Його зустріли невеликою військовою церемонією. Потім він розписався в гостьовій книзі в офіційній резиденції президента.
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