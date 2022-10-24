Глава Меджлісу запропонував змінити статус Криму в Конституції України

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров запропонував змінити статус Криму в Конституції на національно-територіальну автономію в складі України.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

«Ми маємо внести зміни до Конституції України, де чітко визначити кримську автономію, як автономію, створену за національно-територіальною ознакою, як форму самовизначення корінного народу Криму — кримськотатарського», — заявив Чубаров на саміті «Кримської платформи» в Загребі.

Чубаров пояснив, що за Конституцією Крим є автономією, але необхідно переформатувати цей статус. За його словами, «нарешті треба визначитися із субʼєктом самовизначення в Криму, із джерелом, якщо хочете, кримської автономії, і цим джерелом є невідʼємне право корінного народу цього півострова на самовизначення у складі незалежної української держави».