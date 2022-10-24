​Поліція зареєструвала 1 517 кримінальних проваджень за фактами воєнних злочинів росії в Києві

Від 24 лютого поліцейські зареєстрували 1 517 проваджень за фактами воєнних злочинів, вчинених російськими військовими на території Києва.

Про це повідомив голова столичної Нацполіції Іван Вигівський.

Серед скоєних злочинів — посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, державна зрада, колабораційна діяльність, диверсія, порушення законів та звичаїв війни.

«Лише за останні три тижні країна-терорист вкотре обстріляла Київ ракетами та безпілотниками. Внаслідок ворожих прильотів загинуло 12 громадян, ще 60 було травмовано. Руйнувань зазнали житлові будинки, об’єкти критичної інфраструктури, також були пошкоджені та знищені близько 100 автомобілів», — зазначив він.

Вигівський також розповів, що від початку повномасштабного вторгнення викрито та затримано 815 зловмисників, які скоїли умисні вбивства, тяжкі тілесні ушкодження, крадіжки, грабежі, розбої, незаконно зберігали зброю, наркотики та незаконно заволоділи транспортними засобами.