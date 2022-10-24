«Укренерго»: У Києві та семи областях відключатимуть світло

Компанія «Укренерго» попередила про аварійні відключення електроенергії в Києві та низці областей України.

Найбільший обсяг відключень буде в столиці, у Київській, Чернігівській, Черкаській та Житомирській областях. Тимчасове обмеження електроенергії запровадять у Харківській, Полтавській і Сумській областях.

Це роблять для зниження навантаження на електромережі, що дасть енергетикам час для ремонту пошкодженого обладнання.