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ЗСУ ліквідували ще 470 російських окупантів

Автор:
Софія Телішевська
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У Генеральному штабі ЗСУ оприлюднили орієнтовні втрати росіян у війні з Україною. За 243 дні повномасштабної війни на території України російська армія втратила вбитими 67 940 осіб, зокрема 470 за останню добу.

Загальні бойові втрати російських військ становлять:

  • танків — 2 590 (+6 за добу);
  • бойових броньованих машин — 5 295 (+11);
  • артилерійських систем — 1 673 (+6);
  • РСЗВ — 375 (+1) ;
  • засобів ППО — 189;
  • літаків — 270;
  • гелікоптерів — 245;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 1 370 (+9);
  • крилатих ракет — 350 (+2);
  • кораблів/катерів — 60;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 4 044 (+5);
  • спеціальної техніки — 149 (+1).