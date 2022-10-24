ЗСУ ліквідували ще 470 російських окупантів

У Генеральному штабі ЗСУ оприлюднили орієнтовні втрати росіян у війні з Україною. За 243 дні повномасштабної війни на території України російська армія втратила вбитими 67 940 осіб, зокрема 470 за останню добу.
Загальні бойові втрати російських військ становлять:
- танків — 2 590 (+6 за добу);
- бойових броньованих машин — 5 295 (+11);
- артилерійських систем — 1 673 (+6);
- РСЗВ — 375 (+1) ;
- засобів ППО — 189;
- літаків — 270;
- гелікоптерів — 245;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня — 1 370 (+9);
- крилатих ракет — 350 (+2);
- кораблів/катерів — 60;
- автомобільної техніки та автоцистерн — 4 044 (+5);
- спеціальної техніки — 149 (+1).