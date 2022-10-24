ЗСУ на півдні знищили російську радіолокаційну станцію

На Херсонському напрямку українській бійці знищили російську радіолокаційну станцію «Зоопарк-1». Ситуація в області залишається складною, але контрольованою.

Про це повідомило оперативне командування «Південь».

Протягом бойового дня суттєвих змін у положенні військ противника не відбулося. Окупанти продовжують вести активну оборону та намагаються утримати зайняті рубежі.

Також росіяни застосовують авіацію, реактивну та ствольну артилерію, міномети і танки, обстрілюючи позиції ЗСУ та прилеглі громади. Протягом дня 23 жовтня ворог шість разів атакував авіацією наші позиції і звільнені в жовтні населені пункти Бериславського району.

За добу ЗСУ знищили на півдні 7 російських військових. У Чорному морі росіяни тримають 11 кораблів та катерів, зокрема 3 великі десантні кораблі та два носії високоточних крилатих ракет із сумарним залпом 16 «Калібрів».