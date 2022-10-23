На горі Кіліманджаро у Танзанії вирує масштабна пожежа. Її гасять уже два дні

Увечері 21 жовтня біля одного з найпопулярніших маршрутів сходження на гору Кіліманджаро у Танзанії почалася масштабна пожежа. Лише 23 жовтня рятувальникам вдалося локалізувати вогонь.

Про це пише BBC.

Що стало причиною пожежі, невідомо. На місці працюють сотні співробітників служби надзвичайних ситуацій та волонтерів. Попередньо, жертв немає.

«Ми досягли великих успіхів у боротьбі з вогнем», — сказав професор Еліамані Седоєка з Міністерства природних ресурсів і туризму Танзанії.