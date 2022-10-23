ЗМІ: Ізраїль вдарив по пункту виробництва іранських дронів у Сирії

Ізраїль вдарив ракетами по пункту збирання іранських дронів поблизу Дамаска у Сирії.
Про це повідомили у правозахисному центрі The Syrian Observatory For Human Rights (SOHR).
За їхніми даними, 21 жовтня авіаційний удар Ізраїлю повністю знищив обладнання для виробництва безпілотників у районі військового аеропорту Дімас. У січні 2022 року це устаткування привезли в Сирію з Ірану. Повідомлень про людські жертви не було.
- 2 липня 2022 року армія Ізраїлю завдала ракетного удару по обʼєкту угруповання «Хезболла» на околицях сирійського міста Аль-Хамідія.
- У березні 2022 року ЗМІ писали, що росія звернулася по допомогу до терористичних організацій і найняла 800 бойовиків ліванської організації «Хезболла» для війни в Україні.