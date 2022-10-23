Війська росії обстріляли лікарню в Бахмуті

Зранку 23 жовтня росіяни обстріляли Бахмут з артилерії. Снаряди поцілили в місцеву лікарню. Жертв немає.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

«На щастя, ніхто не постраждав, однак будівля частково зруйнована: пошкоджено стріху і стіни, вибито вікна», — сказав він.

Ось як зараз виглядає лікарня.

А вночі проти 23 жовтня під російським вогнем опинилося селище Курдюмівка в Торецькій громаді Донеччини. Загинули троє людей.

Артилерійські снаряди знищили два будинки. Під уламками одного з них загинуло подружжя, ще один чоловік загинув у другому будинку під час пожежі.