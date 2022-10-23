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ЗСУ знищили ще 400 російських військових

Автор:
Ангеліна Шеремет
Дата:

Збройні сили України за добу знищили ще 400 російських окупантів — загалом від початку війни рф втратила 67 470 військових.

Дані наводить Генштаб ЗСУ станом на ранок 23 жовтня.

Втрати російської армії в техніці:

  • 2 584 танки (+5 за минулу добу);
  • 5 284 бойові броньовані машини (18);
  • 1 667 артилерійських систем (14);
  • 374 реактивні системи залпового вогню (1);
  • 189 засобів ППО;
  • 270 літаків;
  • 245 гелікоптерів (2);
  • 1 361 дрон (20);
  • 350 крилатих ракет (21);
  • 16 кораблів/катерів;
  • 4 039 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн (18);
  • 148 одиниць спеціальної техніки (2).