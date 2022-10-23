Сі Цзіньпін втретє став лідером Китаю

Сі Цзіньпіна втретє переобрали генеральним секретарем Центрального комітету Комуністичної партії Китаю.

Про це повідомляє Xinhua.

Сі Цзіньпін, звертаючись до журналістів, заявив, що партія успішно завершила свій зʼїзд, «високо тримаючи свій прапор, згуртувавши свої сили і разом просуваючись уперед».

«Тепер ми впевнено просуваємося новим шляхом, щоб перетворити Китай на сучасну соціалістичну країну в усіх смислах. Просунутись до мети другого століття і прийняти велике омолодження китайської нації на всіх фронтах — для китайського шляху до модернізації», — сказав лідер держави.

Голова Китаю Сі Цзіньпін виступає з трибуни під час зустрічі членів постійного комітету політбюро Центрального комітету Комуністичної партії Китаю, 23 жовтня 2022 року. Getty Images / «Бабель»

Також у Китаї буде новий премʼєр-міністр: Лі Цян замість Лі Кецяна. Новий глава уряду був очільником шанхайського осередку партії.

Сі Цзіньпін мав завершувати своє правління в Китаї, оскільки спливав уже другий його термін на посаді очільника Компартії, але на зʼїзді 22 жовтня йому фактично дозволили продовжувати керувати країною далі. На зʼїзді члени партії визначили Сі як «основного» лідера партії і закріпили його ідеї як керівні принципи майбутнього розвитку Китаю. «Дві гарантії» забезпечують «основний» статус Сі в партії та централізовану владу партії над Китаєм. Так він став найавторитетнішим лідером Китаю з часів Мао Цзедуна.