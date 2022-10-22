Угорщина обіцяє до кінця року ратифікувати вступ Фінляндії та Швеції до НАТО

Керівник адміністрації премʼєра Угорщини Гергей Гуяш заявив, що його країна до кінця року ратифікує членство Швеції та Фінляндії в НАТО. За його словами, уряд Угорщини вже подав відповідні документи в Національні збори.
Про це пише Politico.
Гуяш сказав, що розширення НАТО буде ратифіковано найпізніше в середині грудня. Угорщина сподівається, що це посилить НАТО.
Відповідаючи на запитання журналістів, чи відповідає це розширення інтересам національної безпеки Угорщини, Гуяш зазначив, що це питання дискутивне, проте угорська сторона не бачить причин його гальмувати.
Наразі лише дві країни НАТО ще не ратифікували вступ Фінляндії та Швеції до НАТО — Угорщина і Туреччина. Інші 28 країн-членів це вже зробили.
- Швеція і Фінляндія подали заявки на вступ до НАТО у травні 2022 року. Усі 30 країн-членів повинні дати згоду, але Туреччина наклала вето.
- Після переговорів на саміті НАТО в Мадриді президент Туреччини Реджеп Ердоган 28 червня погодив зі своїми фінськими та шведськими колегами низку заходів безпеки, які дозволять двом скандинавським країнам просунутися в їхньому прагненні приєднатися до Альянсу. Турецькі медіа оприлюднили умови, на які погодилися Швеція та Фінляндія. Зокрема, вони зобовʼязуються співпрацювати з Туреччиною у питанні протидії тероризму та обмінюватися розвідданими. Також ці країни мають протидіяти Курдській робітничій партії, визнаній терористичною в ЄС і Туреччині, та її афілійованим організаціям.
- 4 липня країни завершили перемовини з НАТО і наступного дня підписали протокол про вступ до Альянсу. Тепер цей документ мають ратифікувати всі країни-члени НАТО — після цього Швеція і Фінляндія стануть повноправними членами Альянсу.